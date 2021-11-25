Rusya'da Kömür Madeni Kazası

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bir maddened meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre en az 11 kişi hayatını kaybetti. Halen daha çok sayıda madencinin bulunduğu alanda patlama riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği belirtiliyor.

Rus TASS haber ajansının haberine göre, madendeki kömür tozunun alev alması üzerine işçilerin çalıştığı alanın da yoğun duman altında kaldı. RIA haber ajansına konuşan bir yetkili de maddened patlama riski tespit edildiği o sebeple de arama kurtarma çalışmalarına ara verildiğini söyledi.

Bölge Valisi Sergei Tsivilev, halen maddened 35 işçinin daha bulunduğunu açıkladı. Şu ana kadar 11 işçi de hayatını kaybetti. Vali, halen madende elektrik sisteminin çalıştığını ancak çok derindeki bazı işçilerle henüz irtibat kurulamadığını söyledi.

Kurtarma çalışmaları sırasında maddened çıkarılan onun üzerinde maden işçisinin de hastanede tedavileri sürüyor. Yetkililer 4 işçinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. İşçilerin yoğun dumandan zehirlendikleri belirtildi.

Olay anında maddened toplam 285 civarında işçi olduğu bunlardan en az 239’unun çıkmayı başardığı ifade ediliyor. Kazanın nasıl gerçekleştiği konusundaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin de kazanın ardından Acil Durumlar Bakanı’nı çalışmaları koordine etmesi için bölgeye gönderdi.

