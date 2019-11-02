HABER

Rusya'da köpek fuarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 21:47 | Son Güncelleme

Moskova'da düzenlenen köpek fuarına 34 ülkeden 9 bini aşkın köpek katıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.

Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu iş birliğiyle Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

34 ülkeden farklı cinslerde 9 bini aşkın köpeğin yer aldığı fuarda, "köpek güzellik yarışması", "en iyi saç tasarımı" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Köpeklerle ilgili sunumlara da yer verilen fuar, pazartesi günü sona erecek.

PARTNER'Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum''Türkiye'yi bırakmayı düşünmüyorum'
İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı İYİ Parti, kuruluşunun ikinci yılını kutladı 
İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar!İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Köpek Fuarı Rusya

En Çok Okunan Haberler

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Kar bir anda bastırdı! 12 kişilik ekip 7 saat çalıştı: Ve ulaşıldı

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kayseri'de korkutan deprem!

Kayseri'de korkutan deprem!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

2 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar!

Burdur'da kayıp yönetmen ölü bulundu

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'ya gelen ikinci Rus askeri heyeti ile görüşmelerin tamamlandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklama

İstanbul'da yarın bazı yollar kapalı olacak! İşte, 3 Kasım Pazar günü kapalı ve alternatif yollar

İstanbullular dikkat: Bu yollar kapalı!

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İBB'ye gitmeyince 2 milyon TL borçlandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.