Rusya'da köprü çöktü: 2 ölü

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın Hantı-Mansiysk şehrinde köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hantı-Mansiysk'ta bakım çalışmaları yapılan köprü çöktü.

Çökme nedeniyle köprünün bakımında çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, arama ve kurtarma ekiplerinin de köprü enkazında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

