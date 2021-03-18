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Rusya’da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

18.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da sabah saatlerinde okula giden küçük çocuğun gözleri önünde bir kadın abisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.Rusya’nın Tula şehrinde sabah saatlerinde küçük bir çocuk okula gittiği sırada bir şahsın bir kadını kaldırımda defalarca bıçakladığına şahit oldu.

Rusya’da küçük çocuğun gözleri önünde kadın cinayeti

Rusya’da sabah saatlerinde okula giden küçük çocuğun gözleri önünde bir kadın abisi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Rusya’nın Tula şehrinde sabah saatlerinde küçük bir çocuk okula gittiği sırada bir şahsın bir kadını kaldırımda defalarca bıçakladığına şahit oldu. Kadının bıçaklandığını gören küçük çocuk, büyük bir korku yaşarken, hızla koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Tula Bölge Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Leyla A.’nın daha önce boşanmış olduğunu ve yeni bir ilişkisi olduğunu öğrenen 43 yaşındaki abisi Munir A.’nın ise bu durumu kabullenemeyerek kardeşini bıçaklayarak öldürdüğün aktarıldı.
Kız kardeşini öldüren şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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