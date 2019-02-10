HABER

Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 22:59 | Son Güncelleme

Rusya’nın Kuzey Kutbu’na yakın Novaya Zemlya adalarında, çok sayıda kutup ayısı küresel ısınma ve açlık nedeniyle şehir merkezine indi, bölgede acil durum ilan edildi.Rusya’da nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde bulunan kutup ayıları, küresel ısınma etkisiyle avlanamamaya başlaması üzerine yiyecek aramak için insanların yaşadığı şehir merkezine inerek çöpleri karıştırmaya başladı.

Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Rusya’nın Kuzey Kutbu’na yakın Novaya Zemlya adalarında, çok sayıda kutup ayısı küresel ısınma ve açlık nedeniyle şehir merkezine indi, bölgede acil durum ilan edildi.
Rusya’da nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde bulunan kutup ayıları, küresel ısınma etkisiyle avlanamamaya başlaması üzerine yiyecek aramak için insanların yaşadığı şehir merkezine inerek çöpleri karıştırmaya başladı. Rusya’nın Novaya Zemlya adalarında çok sayıda kutup ayısının şehir merkezine inmesiyle, bölgede acil durum ilan edildi. Kutup ayılarının sayılarının hızla artması nedeniyle bölgede insanlar panik yaşadı. Gün içinde kutup ayılarının sayısı daha da artarak bazıları insanların evlerine ve bahçelerine girdi.

Ayıları vurma talebi reddedildi
Bölgede kutup ayılarının evlere ve şehir merkezindeki insanlara saldırmaya başlamasının üzerine yerel halk kutup ayılarını vurmak için yetkililerden izin istedi. Yetkililer kutup ayılarının koruma altında olduğu gerekçesiyle kutup ayılarının vurulmasını yasakladı. Bölge valiliği tarafından acil durum ilan edilirken birçok zoolog ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi. Bazı kutup ayılarının bölgeden alınarak yaşam alanlarına götürülmeye başlandığı ve kutup ayılarına yiyecek verilmeye başlandığı öğrenildi.

Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Rusya’da kutup ayıları şehre indi, acil durum ilan edildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymişDuyar duymaz harekete geçtiler! Meğer orada gizliymiş
Kartal'da yıkımına başlanan 10 katlı apartman sakini konuştuKartal'da yıkımına başlanan 10 katlı apartman sakini konuştu
GÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonuGÜNCELLEME - Gaziantep'te "torbacı" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini kısa sürede bitiririz

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

'Apo'nun çıkması için yürüyeceklermiş' dedi ve ekledi: Sizi yürüten adam değildir

Artvin'den kahreden haber! Askerden izne gelmişti...

Askerden izne gelmişti! Kahreden haber

Bakan Murat Kurum'dan çöken binaya ilişkin açıklama: Bölgede kentsel dönüşümü başlatacağız

Bakan duyurdu! Riskli binalarla ilgili resmi açıklama: Yıkılacak

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Kartal'da enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi inşaatını inceledi! İşçilere simit ve kestane ikram etti

Erdoğan işçilere elleriyle kestane dağıttı

Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.