Rusya'da, Lavrov ve Alevi ortak basın toplantısı düzenledi

Orta Doğu ve Afrika’nın kuzeyindeki olaylardan duyduğu endişeyi dile getiren Lavrov, "Orta Doğu ve Afrika’nın kuzeyindeki olaylardan endişe duyuyoruz. Filistin sorununun çözülmesi Rusya'yı da yakından ilgilendiriyor. Sorunun çözülmesi için oradaki güçlerin diyalog halinde olmaları ve tehditlere karşı durabilmeleri için gücünü birleştirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın, Körfez bölgesindeki güvenliğin sağlanmasından yandan olduğunu belirterek, "Rusya da Umman gibi Yemen’deki sorunun, oradaki bütün siyasi güçlerin diyalog kurarak çözülmesini baştan beri istedi. Biz bu siyasi güçlerle çalışıyoruz. Bir araya gelmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Umman da bizi bu konuda destekliyor." şeklinde konuştu.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi de Suriye’yi ve Arap ülkelerini birleştiren birçok sorun olduğuna dikkati çekti.

Alevi, Filistin ve İsrail arasındaki soruna değinerek, "Filistinli bağımsız devletin kurulması bölgeye istikrar getirecek. Bölgenin buna ihtiyacı var. Filistin sorununu çözmek için çaba sarf etmeli ve yeni fikirler yaratmalıyız. Bu sorunla meşgul olan herkese yardım etmeye hazırız." dedi.

