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Rusya’da markette patlama

12.02.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Rusya’ya bağlı özerk cumhuriyetin başkenti Vladikavkaz’da bir marketin de bulunduğu binada patlama meydana geldi.

Patlama, Rusya’da Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Vladikavkaz’da Gagkayeva Caddesi'ndeki marketin de bulunduğu binada yaşandı.

TASS’ta yer alan habere göre patlama nedeniyle bir kişi yaralandı ve yaralanan kişinin güvenlik görevlisi olabileceği ifade edildi. Ayrıca, patlama anında marketin kapalı olduğu ve binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Bölgedeki Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinde itfaiye ve köpeklerden oluşan 120 kişilik arama kurtarma ekiplerinin enkazda çalıştığını açıkladı. Patlamanın sebebinin araştırıldığını belirten yetkililer, çevre binalarda pencerelerin zarar gördüğü ifade etti.

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