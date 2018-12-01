Rusya'da Mersin fotoğrafları sergisi

Mustafa ERCAN/NOVOVORONEJ (Rusya), (DHA)- MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına gelerek bölgeyi ve kenti fotoğraflayan gazetecilerin Rusya'nın Novovoronej kentinde açtığı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Akkuyu'nun referansı olarak nitelendirilen Novovoronej NGS'nin bilgilendirme merkezinde açılan sergiye, Novovoronej NGS Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Yuriy Pegusov, Personel Eğitiminden Sorumlu Yönetici Vekili Deniz Novikov, projede yer alan Rus ve Türk gazeteciler ile fotoğraf tutkunları katıldı. Sergide, Kommersant Chernozemye Gazetesi muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraf yer aldı. Büyük ilgi gören serginin resmi açılışı, 6 Aralık'ta Voronej kentindeki Çijov sergi alanında yapılacak.

Türk ve Rus gazeteciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, iki halk arasındaki dostane ilişkilerin ve teknoloji transferinin gösterilmesi için Türk Hava Yolları'nın öncülüğünde hayata geçirilen projenin devamında, Türk gazetecilerin Novovoronej NGS'de ve Voronej kentinde çektiği fotoğraflar da Mersin'de sergilenecek. Sergide, Novovoronej NGS'nin tarihçesi, faaliyetleri ve çevresindeki yaşam anlatılacak.

