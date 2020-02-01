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Rusya’da meteor roket şeklinde düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Rusya’da meteor düşme sırasında adeta bir rokete dönüştü.Rusya’nın Sverdlovsk, Tümen, Omsk, Chelyabinsk, Kurgan ve Urallar bölgelerinde dün gece meteor yağmuru olacağına dair bilim adamlarının duyurusundan sonra birçok gözlemci bu bölgelerde gökyüzünü görüntüledi.

Rusya’da meteor roket şeklinde düştü

Rusya’da meteor düşme sırasında adeta bir rokete dönüştü.
Rusya’nın Sverdlovsk, Tümen, Omsk, Chelyabinsk, Kurgan ve Urallar bölgelerinde dün gece meteor yağmuru olacağına dair bilim adamlarının duyurusundan sonra birçok gözlemci bu bölgelerde gökyüzünü görüntüledi. En ilginç görüntüyü ise Urallar bölgesine giden ‘Starvisor’ isimli grup yakaladı. Gökyüzü gözlemleri yapan ekip gece boyunca gökyüzündeki hareketleri kayıt altına aldı. Son olarak büyük bir meteorun düşüşünü görüntüleyen ekip güzel görüntülere ulaştı. Büyük bir meteorun düşmesi sırasında küçük bir parlaklıktan zemine inerken adeta bir roket görüntüsünü andırdığı görüntüler ekip tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Rus basını dahil görüntüleri birçok kurum ve kişi paylaşınca bu güzel görüntülere herkes tanıklık etmiş oldu.

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