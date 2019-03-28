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Rusya’da metro istasyonu saldırısının azmettiricisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

Moskova’da 2010 yılında metro istasyonuna yapılan bombalı saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen kişi yakalandı.Moskova’da 29 Mart 2010 tarihinde Lubyanka ve Park Kulturi metro istasyonunda kadın canlı bombalar tarafından intihar saldırısı düzenlenmiş ve gerçekleşen saldırılarda toplam 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Moskova’da 2010 yılında metro istasyonuna yapılan bombalı saldırının azmettiricisi olduğu öne sürülen kişi yakalandı.
Moskova’da 29 Mart 2010 tarihinde Lubyanka ve Park Kulturi metro istasyonunda kadın canlı bombalar tarafından intihar saldırısı düzenlenmiş ve gerçekleşen saldırılarda toplam 36 kişi hayatını kaybetmişti. ’Çeçenistan bağımsızlık savaşçıları’ isimli grup tarafından yapıldığı öne sürülen saldırıların üzerinden 9 sene geçti. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından takip altında tutulduğu öğrenilen grubun liderlerinden biri olan ve azmettirdiği öne sürülen bir kişi Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Khasavyurt şehrinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Adı açıklanmayan şüphelinin Dağıstan’dan Moskova’ya götürülmek için yola çıkarıldığı, Moskova’da yapılacak sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

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