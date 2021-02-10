HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da metro istasyonunda dehşet anları

Rusya’da metro istasyonunda dehşet anları

10.02.2021 09:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya’da metro istasyonunda dehşet anları

Rusya’nın başkenti Moskova’da hızla giden metronun önüne atlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.Rusya’nın başkenti Moskova’da seyir halindeki bir metro, Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da hızla giden metronun önüne atlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da seyir halindeki bir metro, Oktyabrskoye Polye metro istasyonuna doğru yaklaşmaya başladı. Hızını hafifçe düşürmeye başlayan vatman bir anda dehşeti yaşadı. Durakta kalabalık arasında bekleyen Georgy Vashalomidze adlı erkek, bir anda kendisini metronun önüne attı. Seyir halindeki metronun altında kalan Vashalomidze olay yerinde hayatını kaybetti. Kameraya saniye saniye yansıyan görüntülerde, Vashalomidze’nin güvenlik şeridine doğru yaklaştığı, metronun istasyona giriş yapmasıyla kendisini raylara bıraktığı görüldü.
Olayın ardından gözaltına alınan vatman ve bazı görevliler, Vashalomidze’nin metronun önüne atladığının tespit edilmesiyle serbest bırakıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Aynı evde fuhuştan basıldılar! Defterden neler çıktı neler...Aynı evde fuhuştan basıldılar! Defterden neler çıktı neler...
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme

En Çok Okunan Haberler

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başladı

Yeni operasyon başladı

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 9 Şubat 2021!

İkramiye 10 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Edirne'de akılalmaz olay: Aşırı yükten yere yığılan atı, kuyruğundan çekerek ayağa kaldırdılar

Akılalmaz olay: Ata yapılanlar içinizi acıtacak

Aydın'da fuhuş operasyonu: Günlük kazançlarını ajandaya not etmişler

Aynı evde fuhuştan basıldılar! Defterden neler çıktı neler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava durumu raporu! İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

İstanbul için fırtına uyarısı, kar geri geliyor

Van Valisi Bilmez: Koronavirüs risk haritasında en iyi 5 il arasındayız

En kötüler arasındaydı: Bir ili sevindiren haberi vali verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.