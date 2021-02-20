HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'da Navalni hakkındaki hapis cezası onandı

Rusya'da Navalni hakkındaki hapis cezası onandı

20.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rusya'da Navalni hakkındaki hapis cezası onandı

Rusya'da Kremlin muhalifi Navalni'ye verilen hapis cezası, temyiz mahkemesince onandı.

Geçen ay Almanya'dan Rusya'ya dönen Navalni, şartlı tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı.Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir temyiz mahkemesi, Kremlin muhalifi Aleksey Navalni hakkında 2 Şubat'ta verilen hapis cezasını onadı. Ancak temyiz mahkemesi, Navalni'nin ev hapsinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak hapis cezasını 2 yıl 8 aya düşürdü.

Kararı duruşma salonundaki cam kafeste dinleyen Navalni, hakkında verilen hükme alaycı bir şekilde tepki göstererek "Cezamı 1,5 ay düşürdüler. Harika!" dedi.

Navalni, sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi gördüğü Almanya'dan geçen ay Rusya'ya dönmüştü. Navalni, Rusya'ya dönüşünde, hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla 2014 yılında verilen tecilli hapis şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ardından da hakkındaki tecil kararı iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı. Navalni, siyasi olarak nitelediği bu kararı temyize taşımıştı.

Navalni ve destekçileri, 44 yaşındaki Rus muhalif hakkında açılan davaları, Kremlin'in kendi yaptığı yolsuzlukları gizleme ve iktidar karşıtlarını susturma çabalarının parçası olarak görüyor.

Navalni, kendisine yönelik sinir gazı saldırısından da Kremlin'i sorumlu tutuyor. Moskova ise bu iddiayı reddediyor.

Navalni, 17 Ocak'ta ayrıldığı Almanya'da yaklaşık beş ay tedavi görmüştü.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Bartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandıBartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandı
Öğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yoluÖğretim görevlisi nasıl olunur? Üniversitede, meslek yüksek okulunda öğretim görevlisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 5 gün sokağa çıkma yasağı

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

İzmir'de vahşet! Kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni bulundu

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Son Dakika: Aleksey Navalni'nin hapis cezası onandı

Aleksey Navalni ile ilgili flaş gelişme

Teksas'ta kar fırtınası! 15 milyon kişi temiz suya erişemiyor

Bu görüntü ABD'den! Yetkililer açıkladı, sayı 15 milyon

Bartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandı

Bartın’da normalleşme sürecine yönelik ilk kararlar açıklandı

Prenses Latife rehin tutulduğunu duyurmuştu! Dubai Emirliği'nden açıklama geldi

Prenses Latife rehin tutulduğunu duyurmuştu! Dubai Emirliği'nden açıklama

NASA'nın uzay aracı Perseverance, Mars'tan yeni fotoğraflar yolladı

NASA paylaştı: Mars'tan yeni fotoğraflar

Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

Tanzanya Devlet Başkanı: Hastalıkları yenmemiz için 3 gün dua edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.