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Rusya’da Navalny destekçileri mahkeme kararının ardından sokaklara döküldü

02.02.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye geçmişte ertelenen hapis cezasının onanması ile 3,5 yıl hapis cezası verilmesinin ardından Navalny destekçileri yeniden sokaklara döküldü.Almanya’daki tedavisinin ardından 17 Ocak’ta Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) Navalny’nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi’ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova’da mahkemeye çıkarılmıştı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye geçmişte ertelenen hapis cezasının onanması ile 3,5 yıl hapis cezası verilmesinin ardından Navalny destekçileri yeniden sokaklara döküldü.
Almanya’daki tedavisinin ardından 17 Ocak’ta Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) Navalny’nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi’ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova’da mahkemeye çıkarılmıştı. Savcı, daha önce 3,5 yıllık hapis cezasının Navalny’nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul etmiş, Navalny’nin 3,5 yıllık hapis cezasını onamıştı. Mahkeme kararına göre, Navalny’nin 10 aylık ev hapsi cezası düşülerek, 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.
Moskova’da Navalny destekçileri mahkeme kararını haksız bularak yeniden sokaklara döküldü. Polis, adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemlerini Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere kentin birçok noktasına genişletti. Navalny destekçileri, metro istasyonları ve bazı meydanlarda bir araya gelmeye çalışırken, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Gözaltı sayısı artmaya devam ediyor
Duruşma sırasında adliye yakınlarına yaklaşan 300’den fazla Navalny destekçisi gündüz saatlerinde gözaltına alınırken, polis kitlesel protestoların önüne geçmek için gözaltılara devam ediyor.
Navalny’nin hukuk bürosu tarafından yapılan açıklamada, duruşmadan bu yana toplam gözaltı sayısının 600’ü geçtiği aktarıldı.
Moskova’da Navalny destekçileri ile polis arasında gerginlik devam ederken, Navalny destekçileri özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşları sokağa davet ediyor.

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