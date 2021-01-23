Rusya'da Navalny'ye Destek Gösterilerinde Binin Üzerinde Gözaltı

Rusya’da ülkeye döner dönmez tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması talebiyle on binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Polis, ülke geneline yayılan gösterileri dağıtmak için güç kullanırken, 1500’ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Navalny’nin eşi de bulunuyor.

Sinir gazıyla zehirlenip hastaneye kaldırıldığı Almanya’dan ilk kez Rusya’ya döndükten hemen sonra tutuklanan Navalny destekçilerine “sokağa çıkın” çağrısında bulunmuştu.

Yetkililer, halka Corona virüsü salgını nedeniyle protestolara katılmamaları çağrısında bulunmuş ve sadece salgın değil, izinsiz bir gösteriye katılmaktan dolayı haklarında dava açılabileceği ve olası hapis cezaları alabilecekleri uyarısında bulunmuştu. Ancak göstericiler, bu uyarılara ve dondurucu soğuğa rağmen sokaklara döküldü.

Başkent Moskova’da, Reuters haber ajansı muhabirlerinin tahminlerine göre en az 40 bin kişi toplandı. Polisin, başkentte son yılların en kalabalık izinsiz gösterilerinden birinde eylemcileri kaba kuvvetle göz altına aldığı ve civardaki kamyonetlere doldurduğu görüldü.