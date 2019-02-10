Rusya'nın başkenti Moskova ve St. Petersburg'da "Öfkeli Anneler" yürüyüşü yapıldı.

Rusya'da siyasi hedefleri olduğu iddiasıyla "istenmeyen örgüt" olarak ilan edilen "Açık Rusya"nın (Otkrıtaya Rossia), Moskova ve St. Petersburg'da düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Açık Rusya üyesi Anastasiya Şevçenko'nun ev hapsine mahkum edilmesini protesto etti.

Gösteri izni verilmeyen yürüyüşte onlarca kişi gözaltına alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif Rus iş adamı Mikhail Khodorkovsky'ye ait olan "Açık Rusya", 2017'de Rusya'da istenmeyen örgüt ilan edilmişti.

Açık Rusya'nın üyesi Anastasiya Şevçenko, ocakta ev hapsine mahkum edilmişti.

Aynı gün Şevçenko'nun kızının hastaneye kaldırıldığı ve öldüğü iddia edilmişti.

