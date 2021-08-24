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Rusya'da ormanlık alanda kaybolan 22 aylık kız çocuk: Annemi bir daha bırakmayacağım

24.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Smolensk şehrinde polis ve 400'e yakın gönüllünün 4 gündür aradığı kız çocuk, yazlık evlerinin yakınındaki ormanlık alanda bir ağacın altında, böcek ısırıkları içinde ama sağlıklı halde bulundu. Lyuda, bir daha annesini bırakıp kaçmayacağına dair de söz verdi.

Rusya'da ormanlık alanda kaybolan 22 aylık kız çocuk: Annemi bir daha bırakmayacağım

Rusya'da ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bir kız çocuk, dört gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucu bulundu. Kaybolan küçük kız, "Bir daha annemi bırakıp kaçmayacağım" diye söz verdi.

Başkent Moskova'nın batısındaki Smolensk şehrinde polis ve 400'e yakın gönüllü, yazlık evlerinden ayrılarak yakınlardaki ormanlık alanda kaybolan Lyuda isimli çocuğu arıyordu.

Lyuda'nın yanında yiyecek ve su dahi yoktu.

Aramaya katılan gruplardan biri, kızın çıkardığı "gıcırtı" sesini takip ettiğinde, onu böcek ısırıkları içinde ama sağlıklı bir halde buldu. Lyuda, Smolensk'te bir çocuk hastanesine kaldırıldı.

Rus gazete Komsomolskaya Pravda'ya konuşan çocuğun annesi Antonina Kuzina, kızının 'annemden bir daha kaçmayacağım' diye kararlı bir şekilde söz verdiğini söyledi.

Kuzina, "Bu sözünü ne kadar tutacak hiç bir fikrim yok ama en azından böyle dedi" diye konuştu.

Yetkililer, Lyuda'nın geçtiğimiz Salı günü ailesinin Tyomkinsky'de bulunan yazlık evinden ayrılarak kayıplara karışması sonrası bölgeyi alarma geçirdi.

Yazlık evlerinin önünde Lyuda'nın dışarıda beraber oynadığı 4 yaşındaki ablası, komşularını ziyaret eden annesini takip ettiği sırada, küçük kız gözden kayboldu.

Polis ve 400'e yakın gönüllü, bölgede arama çalışmaları yürütmeye başladı.

Dalgıçlar da yakınlardaki baraj göllerde kızı bulmaya çalıştı.

Lyuda, arama çalışmaları başladıktan yaklaşık 4 gün sonra, yazlık eve 4 km uzaklıkta bulundu.

Mola vermek için duran bir gönüllü grubu, duydukları gıcırtı sesine yöneldi. Lyuda bir ağacın altındaydı ve sağlıklıydı.

Lyuda'nın kurtuluş hikayesi, 2016'da Siberya'da kurt ve ayıların yaşadığı bir ormanlık alanda kaybolduktan 72 saat sonra bulunan 3 yaşındaki oğlan çocuğun hikayesini hatırlattı.

Tserin Dopchut isimli çocuğun yanında bir parça çikolata vardı. Lyuda'nın ise yanında yiyecek hiçbir şey yoktu.

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