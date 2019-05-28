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Rusya’da otobüs kazası: 2 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı’nda meydana gelen otobüs kazasında 2 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı’nda kaza yaptığını, en az 2 kişinin öldüğünü, 13’ünün yaralandığını duyurdu.

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı’nda meydana gelen otobüs kazasında 2 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin vatandaşlarını taşıyan bir otobüsün Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi’nde Japon Denizi sahilinde bulunan Primorskiy Krayı’nda kaza yaptığını, en az 2 kişinin öldüğünü, 13’ünün yaralandığını duyurdu. Kazanın nedeni henüz bilinmezken olay yerine ambulans ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

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