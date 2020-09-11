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Rusya’da otobüsle lokomotif çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Rusya’da bir lokomotif hemzemin geçitte otobüse çarptı, otobüs şoförü feci kazadan sağ olarak kurtuldu.Rusya’nın Tver bölgesinde bir otobüs şoförü hemzemin geçide yaklaşıp lokomotifin geldiğini farketmeyerek ilerlemeye devam etti.

Rusya’da bir lokomotif hemzemin geçitte otobüse çarptı, otobüs şoförü feci kazadan sağ olarak kurtuldu.
Rusya’nın Tver bölgesinde bir otobüs şoförü hemzemin geçide yaklaşıp lokomotifin geldiğini farketmeyerek ilerlemeye devam etti. Test lokomotifi olduğu öğrenilen lokomotif sert bir şekilde otobüse çarptı. Otobüs bir süre sürükledikten sonra rayların dışına çıkıp devrildi. Yaşanan kazanın ardından bölgeye kurtarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenilirken otobüste sadece sürücünün bulunduğu ve sürücünün de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Otobüsün içinde yolcu bulunmaması nedeniyle büyük bir facianın eşiğinden dönülürken sürücünün kazadan yara almadan kurtulması büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken otobüs şoförünün ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

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