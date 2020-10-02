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Rusya’da otoyol ortasında aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Rusya’da otoyol ortasında aracı arızalanan sürücü, arkadan gelen tırı fark edince aracından inip koşarak ölümden kıl payı kurtuldu.Rusya’nın St.

Rusya’da otoyol ortasında aracı bozulan sürücü ölümden koşarak kurtuldu

Rusya’da otoyol ortasında aracı arızalanan sürücü, arkadan gelen tırı fark edince aracından inip koşarak ölümden kıl payı kurtuldu.
Rusya’nın St. Petersburg otoyolunda seyir halindeki bir otomobil sürücünün aracı orta şeritte aracı arızalandı. Orta şeritte kalan sürücü, arkadan bir tırın geldiğini fark etti. Can havliyle araçtan çıkıp koşmaya başlayan sürücü, saniyeler içinde ölümden kurtuldu. Tır orta şeritteki araca arkadan vururken, araç bariyerlerin üzerine fırladı. Kazanın ardından bölgede trafik uzun bir süre aksarken, ekipler tarafından otomobil bariyerlerin üzerinden kaldırıldı.
Bölgenin trafik müfettişliği yaptığı açıklamada otoyolda maksimum hız sınırının 110 olduğunu, ancak tırın 130 kilometre hız ile ilerlediğini ve tırın frenlerinin tutmadığını belirtti. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı açıklanırken, saniyeler içinde koşarak ölümden kurtulan sürücünün görüntüleri saniye saniye kameraya yansıdı.

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