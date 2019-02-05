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Rusya’da paniğe neden olan 200’den fazla bomba ihbarı asılsız çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 19:54 | Son Güncelleme

Rusya’nın birçok kenti için akşam saatlerine doğru yapılan toplu bomba ihbarlarının asılsız olduğu açıklandı.Rusya’nın başkenti Moskova başta olmak üzere birçok kenti için yapılan 200’den fazla bomba ihbarı paniğe neden oldu.

Rusya’nın birçok kenti için akşam saatlerine doğru yapılan toplu bomba ihbarlarının asılsız olduğu açıklandı.

Rusya’nın başkenti Moskova başta olmak üzere birçok kenti için yapılan 200’den fazla bomba ihbarı paniğe neden oldu. Rus ajanslarının güvenlik birimlerinden edindiği bilgilere göre, Moskova’da 110 ve diğer şehirler için 80 civarında bomba ihbarı yapıldı. İhbarların güvenlik birimlerinin telefonlarına kısa mesaj ve elektronik posta yoluyla yapıldığı belirtildi. Bunun üzerine Moskova ve diğer şehirlerde toplu alanlar güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilirken tüm alışveriş merkezlerine, metro ve tren istasyonlarına ambulanslar sevk edildi. Ayrıca hastanelerde kırmızı alarm durumuna geçilirken doktor, hemşire ve tüm sağlık personelleri hazır bekletildi.

55 bin kişi tahliye edildi
Yapılan ihbarlar sonrasında tüm kentlerde başta alışveriş merkezleri olmak üzere sosyal alanlardan toplam 55 bin kişi güvenlik birimleri tarafından tahliye edildi. Rusya’da yaşayan herkese toplu kısa mesaj gönderilerek kimsenin toplu alanlara çıkmaması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu. Televizyon kanallarından da canlı yayınlarla Ruslara güvenli alanlara gidilmesi ve evlerinden çıkılmaması önerildi.

Boş çıkan ihbarların çoğu Ukrayna’dan
Yapılan ihbarların ardından tüm Rusya’da kırmızı alarm durumuna geçilirken istihbarat kaynakları bu ihbarların yapıldığı verileri kontrol etti. Sosyal alanlarda yapılan bomba aramalarının tümünde patlayıcı tespit edilemediği öğrenilirken ihbarların başta Ukrayna olmak üzere farklı ülkelerden ve tek tip mesaj içeriğini taşıdığı öğrenildi. İhbar mesajlarının toplu mesaj şeklinde yapıldığı öğrenilirken Rus istihbaratı ve polisi şimdi bu ihbarların yapanların IP’leri üzerinden araştırmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda da yine aynı düzeyde birçok bomba ihbarının yapıldığı, bu ihbarların da yine öncekilerle benzerlik taşıdığı açıklandı.

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