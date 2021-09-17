Rusya’da Parlamento Seçimleri İçin Oy Verme Başladı

Rusya’nın doğusunda parlamento seçimi ve yerel seçimler için üç gün boyunca sürecek oy verme işlemi başladı.

Dünyanın yüzölçümü en büyük ülkesinde oy verme işlemi yerel saatle Cuma sabah 08.00’de başladı. Moskovalılar’ın yatmaya hazırlandığı sırada ülkenin en doğusundaki Çukotka ve Kamçatka bölgelerinde halk, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandığa gitmeye başladı.

Muhaliflere baskı operasyonu

Parlamento seçim yarışına Kremlin’i eleştirenlere ve bağımsız medyaya uygulanan eşi görülmemiş baskı operasyonu gölge düşürdü. Ülkede muhalif lider Alexey Navalny Ocak ayında hapse atılmış, Navalny’nin bağlantılı olduğu kuruluşlar yasadışı ilan edilmişti.

Seçmenin birçoğu gelirinin düşmesinden şikayet ederek oy kullanmayı düşünmediğini söylerken Putin, Rus halkını, ‘‘güçlü bir parlamento’’ seçmeye davet etti.

68 yaşındaki Rus lider, geçen hafta Kremlin’de yaşanan bir dizi Corona virüsü vakası nedeniyle gönüllü karantina altında. Kremlin’den Perşembe günü yapılan açıklamada Putin’in yakın çevresindeki onlarca kişinin Corona testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Hapishaneden destekçilerine mesaj gönderen Navalny ise halkı oy kullanmaya davet etti ve Kremlin yanlısı adayları görevden uzaklaştırmak için oy vermelerini istedi.

Instagram’da yayınlanan mesajında Navalny, ‘‘Denemek de mi istemiyorsunuz?’’ diye sordu ve hapishanede olmasına rağmen iyimserliğini koruduğunu söyleyerek destekçilerinden de aynısını yapmalarını istedi.

Navalny’nin uygulaması Apple ve Google mağazalarından kaldırıldı

Ancak Navalny’nin destekçilerinin seçimlere katılması yasaklandı ve ekibinin çıkardığı taktiksel oy kullanma uygulaması da Google ve Apple’ın uygulama mağazalarından kaldırıldı. Rusya, uygulamanın kaldırılmamasını, seçimlerine müdahale olarak algılayacağını söylemişti.

Navalny yanlıları tarafından desteklenen 225 alternatif parlamento üyesinin çoğu, Komünist Parti listesinden seçimlere katılıyor.

Ancak Navalny ile bağlantılı internet siteleri ve taktiksel oy kullanma sitesi de yasaklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Navalny’nin uygulamasını geliştirenlerin Pentagon ile bağlantısı olduğunu öne sürdü ve Moskova, geçen hafta ABD Büyükelçisi John Sullivan’ı, Amerikalı teknoloji devlerinin seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla uyardı.

Devlet anket kurumu VTsIOM’un son anketleri, Ruslar’ın yüzde 30’undan azının iktidar partisine oy vereceklerini gösteriyor. Bu sayı, 2016’daki son parlamento seçimi öncesinde yüzde 40-45’ti.​

Putin’in partisinin Duma’da çoğunluğunu koruması bekleniyor

Birleşik Rusya Partisi’nin Duma’da üçte ikilik çoğunluğunu koruması, bunun da Putin’in anayasada değişiklikler yapmasını olası hale getirmesi bekleniyor. Putin, geçen yıl yaptığı anayasal reformlarla iktidarını 2036’ya kadar uzatmanın önünü açmıştı.

Oylama, pandemi nedeniyle hem sandık başında hem de çevrimiçi ortamda yapılıyor.

Muhalifler, seçimlerin birkaç güne yayılmasının yetkililere seçim sonucunu önceden belirleme fırsatı sağlayacağı görüşünde.​

AGİT gözlemci yollamıyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Moskova’nın koyduğu kısıtlamalar nedeniyle parlamento seçimlerine gözlemci göndermeyeceğini söylemişti.

Carnegie Moskova Merkezi uzmanlarından Andrei Kolesnikov, Kremlin'in Putin'in mevcut görev süresinin sona ereceği 2024'ten önce esnek bir meclise ihtiyacı olduğunu söyledi.

2011 yılında yapılan parlamento seçimlerinde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları büyük protesto gösterilerine neden olmuştu. Ancak siyasi gözlemciler, bu kez protesto beklemiyor.

Kolesnikov, Duma seçimleri sona erince protesto olmasının beklenmediğini çünkü muhalefetin ve sivil toplumun moralinin bozulmuş olacağını söyledi.

Seçimlerde Birleşik Rusya’nın yanı sıra 13 parti daha yarışıyor.

Duma’nın 450 üyesinin 225’i parti listelerinden, kalanlar ise tek üyeli bölgelerden seçiliyor.

Rusya’da 108 milyon seçmen, oy kullanma yeterliliğine sahip. Yurtdışında da 2 milyon Rus oy kullanabiliyor.

Ukrayna’nın iki ayrılıkçı bölgesindeki Rus vatandaşları da oy vermeye hazırlanıyor.

Birçok bölgede Ruslar, yerel seçimler için de oy kullanıyor. Bunlar bölge meclislerini ve belediye seçimlerini içeriyor.

