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Rusya’da petrol kirletme soruşturmasında şüpheli sayısı 13’e yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Rusya’da petrol boru hattının kirlenmesiyle ilgili açılan soruşturmada şüpheli sayısı 13’e yükseldi.Rusya’nın Avrupa’ya petrol taşıdığı Drujba boru hattının kirlendiği ortaya çıkmış, Rusya Başsavcılığı devreye girerek soruşturma başlatmıştı.

Rusya’da petrol boru hattının kirlenmesiyle ilgili açılan soruşturmada şüpheli sayısı 13’e yükseldi.
Rusya’nın Avrupa’ya petrol taşıdığı Drujba boru hattının kirlendiği ortaya çıkmış, Rusya Başsavcılığı devreye girerek soruşturma başlatmıştı. Petrole yabancı klor-organik maddelerin karıştığı tespit edilmiş, aynı madde Samara’daki petrol tesisinde de bulunmuştu. Rus savcılar tarafından yapılan soruşturma kapsamında şüpheli sayısının 10’dan 13’e yükseldiği söylendi.
Rusya’nın boru hatlarının tamamının kontrolünü elinde tutan Transneft şirketi tarafından Haziran ayı başında yapılan açıklamada, 10 şüphelinin de Transneft-Druzhba yan kuruluşu için çalıştığı belirtilmişti.
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretiminin ve ihracatının kirlenmeden etkilenmediğini ileri sürüyor.

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