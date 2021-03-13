Rusya'da polis, muhalefetin hafta sonu konferansını bastı; 200 kişiyi gözaltına aldı

Rusya'da polis, ülkenin dört bir yanından muhalif siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir konferansı basıp 200 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında güçlü muhalif siyasetçiler de bulunuyor.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da bir otelde gerçekleştirilen konferansta koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği ve organizasyonun 'sakıncalı' bir örgüt tarafından düzenlendiği belirtildi.

Eylül ayında gerçekleşecek seçimler öncesinde ülkenin çeşitli yerlerinden belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere muhalefetin temsilcileri bu toplantı için bir araya geldi.

Katılımcıların polis araçlarına bindirilirkenki görüntüleri televizyon yayınlarına da yansıdı.

Polis, "katılımcıların büyük kısmının koronavirüs önlemlerine karşı maske takmadıklarını" söyledi.

Ayrıca söz konusu "sakıncalı" örgütün ise "Açık Rusya" olduğu aktarıldı.

Yukos enerji şirketlerinin sahibi eski bir oligark ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakiplerinden Mihail Hodorkovski tarafından kurulan Açık Rusya, Kremlin tarafından 'sakıncalı' olarak tanımlanan gruplar arasında yer alıyor.