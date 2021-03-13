Rusya’da Polis Toplantı Bastı: 200 Gözaltı

Ancak toplantı başlarken, polis binaya girdi ve katılımcıları gözaltına almaya ve dışarıda bekleyen polis minibüslerine bindirmeye başladı. O onlar, TV Rain kanalı ve bazı Rus haber ajanslarınca görüntülendi.

Etkinlik, merkezi İngiltere’de bulunan ve Kremlin muhalifi sürgündeki eski petrol kralı Mikhail Khodorkovsky tarafından kurulan ’Açık Rusya’’ adlı grubun başkanı Andrey Pivovarov tarafından organize ediliyordu. Pivavarov, radyo istasyonu Echo Moskvy'ye yaptığı açıklamada, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak toplantının, ülkenin dört bir yanından yerel belediye meclisi üyelerini bir araya getirmeyi planladığını söyledi.

Rusya’da polisin, bağımsız ve muhalif siyasetçilerin Cumartesi günü Moskova'da düzenlediği toplantıya katılan yaklaşık 200 kişiyi "istenmeyen bir örgütle" bağlantılı olmakla suçlayarak gözaltına aldığı bildirildi.

Siyasi protestocu ve aktivist gözaltılarının takibini yapan sivil toplum kuruluşu OVD-Info da, polisin götürdüğü 150'den fazla kişinin bir listesini yayınladı.

Rusya’nın önde gelen muhalif siyasetçilerinden İlya Yaşin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polis, Moskova'daki belediye meclisi üyelerinin forumuna geldi. Burada ülkenin her yerinden 150 kişi var. Herkes gözaltına alındı. Yani herkes" diye yazdı.

Merkezi Washington’da bulunan Özgür Rusya Vakfı'nın başkan yardımcısı Vladimir Kara-Murza da gözaltına alınanlar arasında. Kara-Murza, polis minibüsünün içinden bir fotoğraf paylaştı.

TV Rain'in haberine göre polis, tüm katılımcıların, "istenmeyen bir örgütün faaliyetleri" nedeniyle gözaltına alındığını söyledi.

Açık Rusya, Moskova'nın istenmeyen olarak etiketlediği ve 2015'te kabul edilen bir yasa uyarınca yasakladığı 30'dan fazla gruptan biri.

Hak savunucuları, "istenmeyen" kuruluşlar ve "yabancı ajanlar" hakkındaki yasaların sivil toplum üyelerine baskı yapmak ve onları hedef almak için kullanılabileceğini öne sürüyor. Bu iddiayı reddeden Rus yönetimi, ulusal güvenliği dış müdahalelerden korumak için yasaların gerekli olduğunu söylüyor.

