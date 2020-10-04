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Rusya’da polis üzerine yürüyen genci bacaklarından vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2020 23:55 | Son Güncelleme

Rusya’da polis üzerine yürüyerek kendisini tehdit eden genci bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi.

Rusya’da polis üzerine yürüyen genci bacaklarından vurdu

Rusya’nın Krasnodar şehrinde polis bir kadının yaptığı saldırı ihbarı üzerine eğlence merkezine gitti. Eğlence merkezine gelen polise dışarıda bulunan gençler tepki gösterdi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alkollü olduğu öğrenilen 20 ve 22 yaşlarındaki 2 genç polisle tartışmaya başladı. Gençlerden biri polisin üzerine yürümeye başlayınca polis silahını çekerek, gence uzak durması konusunda uyarıda bulundu. Genç polisin üzerine yürümekte ısrar edince, polis tarafından bacaklarından 4 kez vurularak etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde çekilen görüntülerin incelendiği ve ilk raporlara göre polisin kurallar dahilinde gence müdahale ettiği ifade edildi. Bakanlık, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı, vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin devam ettiğini ifade ederken, tedavisi tamamlandıktan sonra ise tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarılacağını belirtti. (İHA)

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