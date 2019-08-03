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Rusya’da polisle çatışan sarhoş adam vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 11:58 | Son Güncelleme

Rusya’da aşırı alkol alan sarhoş sürücü polisi bıçaklayarak öldürünce diğer polisler tarafından defalarca vurularak öldürüldü.Rusya’nın Surgut bölgesinde önceki gece aşırı alkol alan sarhoş sürücü aracıyla yolda ilerlerken polislerin dikkatini çekti.

Rusya’da aşırı alkol alan sarhoş sürücü polisi bıçaklayarak öldürünce diğer polisler tarafından defalarca vurularak öldürüldü.
Rusya’nın Surgut bölgesinde önceki gece aşırı alkol alan sarhoş sürücü aracıyla yolda ilerlerken polislerin dikkatini çekti. Bir süre sonra polis sürücüyü durdurdu. Aşırı alkollü olduğu fark edilen sürücü polis tarafından gözaltına alınmak istedi. Sarhoş sürücü polise karşı direnmeye başlayınca aracından çıkardığı bıçakla polisi bıçakladı.
Bunun üzerine diğer ekipler sürücünün polisi bıçakladığı yere ulaştı. Polisleri gören sürücü kaçmaya çalıştı. Ardından elindeki bıçakla polislere saldırmak istedi. Polisler ise sardırgan sarhoşa ateş etti. Önce sarhoş adamın çevresine ateş ederek korkutmaya çalışan polisler durumla baş edemeyince sürücüyü hedef aldı. Polislerin silahlarından çıkan mermiler sarhoş sürücüye isabet etti. Özellikle bacaklarından vurulan sürücü bir süre sonra yere yığıldı. Polisler ise üstüne kapanarak yaralanan sarhoş sürücüyü durdurmaya çalıştı.

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