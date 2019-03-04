Rusya’da pompalı cinayeti kameralara takıldı

Rusya’nın batısındaki Orenburg Oblastı’nda bulunan Orsk şehrinde elektrik idaresi müdürü pompalı tüfekle öldürüldü. Yaşanan cinayet güvenlik kameralarına takıldı.

Rusya’nın Orenburg Oblastı’nda bulunan Orsk şehri Elektrik İdaresi Müdürü Dmitry Shevelev sabah saatlerinde işine gitmek için apartmanın çıkış kapısına yöneldi. Bu sırada yüzü maskeli ve kapüşonlu bir kişi eline bir pompalı silah alarak binaya girdi. Binanın çıkış kapısına yönelen müdürün karşısına maskeli bir kişi çıktı. Eli silahlı maskeli kişiyi gören müdür merdivenlerden çıkarak kaçmaya çalışınca saldırgan tarafından tek el ateş edildi. Saldırgan, müdürün yere yığılmasının ardından rahat tavırlarla binadan çıkarak hızlı adımlarla uzaklaştı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Daha önce önemli görevlerde bulunan ve aldığı en önemli görev ise elektrik kaçakçılığına mücadele olan Dmitry Shevelev hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Shevelev hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elektrik idaresi müdürünü vuran saldırganın bulunması için polis arama çalışmaları yaparken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayetin nedenine dair henüz bilgi edinilemezken, cenaze otopsi için morga götürüldü.

