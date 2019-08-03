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Rusya’da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren protesto gösterilerinde gözaltına alınanlardan 134’ü, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle Rus ordusuna alındı.Moskova’da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış, geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren çatışmalar sırasında yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alınmıştı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren protesto gösterilerinde gözaltına alınanlardan 134’ü, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle Rus ordusuna alındı.
Moskova’da bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle Şehir Meclisi seçimlerine katılamamasına protesto eden göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış, geçtiğimiz hafta sonuna kadar süren çatışmalar sırasında yaklaşık bin 500 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 61’i mahkeme tarafından bazı Rus anayasa maddelerine dayandırılarak hapis cezası almış geri kalanlar ise para cezalarıyla serbest bırakılmıştı.
Tüm dünya kamuoyunu günlerce meşgul eden protestolar ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada polisle çatışan ve gözaltına alınan kişiler arasında çok sayıda asker kaçağının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Polis sorgularının ardından ortaya çıkan asker kaçaklarının sayısının toplam 134 olduğu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili bilgilendirildiği ardından bu kişilerin işlemleri yapılarak Rus ordusuna dahil edildiği ifade edildi.

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