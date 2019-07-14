HABER

Rusya'da protestocular gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 23:55 | Son Güncelleme

Rusya'da protestocular gözaltına alındı

Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride Rus muhalifler gözaltına alındı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde adaylık için topladıkları imzalarının kabul edilmediğini ileri süren bağımsız adaylar izinsiz gösteri düzenledi.

Moskova Belediye Başkanlık binasının önünde başlayan, Moskova Şehir Seçim Komitesi binasının önünde devam eden gösteriye binlerce kişi katıldı.

Protestocular, Moskova'da adil seçimlerin yapılmasını istedi.

Gösteride, adaylardan İlya Yaşin, İvan Jdanov, Yuliya Galyamina ve Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol ve birçok kişi gözaltına alındı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendiRize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi
Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)Niğde 'ye şehit ateşi düştü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Moskova protesto

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Bakan Selçuk: Darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar açılan 289 davadan 239’u tamamlandı

Bakan Selçuk: 289 davadan 239’u tamamlandı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

Denizli'de gölde erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Böyle bulundu

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedeni bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tüm Türkiye’de aranıyordu, Kuşadası’nda yakalandı

Tüm Türkiye’de aranıyordu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.