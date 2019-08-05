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Rusya’da protestolar devam ediyor, muhalefet 10 Ağustos’u işaret ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Rusya’da yapılacak olan yerel seçimler öncesi Moskova’da yaşanan protestolar sürerken muhalefet 10 Ağustos’ta büyük bir protesto gösterisi yapılacağını açıkladı.Rusya’da Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin Moskova Belediye Meclis Üyelik başvurularının reddedilmesi üzerine geçtiğimiz ay başlayan protesto gösterileri aralıksız devam ediyor.

Rusya’da yapılacak olan yerel seçimler öncesi Moskova’da yaşanan protestolar sürerken muhalefet 10 Ağustos’ta büyük bir protesto gösterisi yapılacağını açıkladı.
Rusya’da Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi bazı muhalif isimlerin Moskova Belediye Meclis Üyelik başvurularının reddedilmesi üzerine geçtiğimiz ay başlayan protesto gösterileri aralıksız devam ediyor. Hafta sonu gerçekleşen protesto gösterilerinde toplam en az bin kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınan kişilerden 19’unun gözaltı işlemlerinin sürdüğü fakat diğer göstericilerin tümünün serbest bırakıldığı öğrenildi. Gösterilerin Cumartesi günü gerçekleşen ayağında ise 600 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Bağımsız insan hakları merkezi OVD-Info, gözaltındaki protestocuların cep telefonlarına el konulduğu ve avukatlarının savunma haklarının ise yerine getirilmediğini iddia ederek Rusya otoritesini eleştirdi.

Protestolar ülke genelinde devam edecek
Rusya’nın Moskova şehrinde yaşanan protestolar uzunca bir süre devam ederken aynı taleplerle yaşanan protestolar Moskova’nın dışında sadece Rusya’nın St. Petersburg şehrinde gerçekleşmişti. Tutuklu muhalif siyasetçi Alexei Navalny’nin yardımcılarından Leonid Volkov, 10 Ağustos’ta ülke genelinde kendi eylemlerini düzenleyeceklerini söyleyerek tüm göstericileri sokağa davet etti. Rus yetkililer ise protestocuların birçok taleplerini reddetmesine rağmen 10 Ağustos’ta yapılması planlanan gösterileri ancak şehir dışında yapabileceğini açıkladı. Muhalifler ise yine sosyal medya üzerinden protesto çağrıları yaparak gösterilerin şehir dışında değil yine şehir merkezlerinde yapılacağını açıkladı.

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