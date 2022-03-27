“Rusya’da Rejim Değişikliği Planı Yok”

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Rusya ya da herhangi bir yerde rejim değişikliği planı olmadığını söyledi. Blinken’ın İsrail’de yaptığı bu açıklama Başkan Joe Biden’ın Polonya’da yaptığı “Putin iktidarda kalamaz” açıklamasının ardından geldi

Blinken, Biden’ın Putin’in Ukrayna’ya karşı savaşı sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemek istediğini kaydetti.

Kremlin’den Biden’ın açıklamalarına tepki gelmiş ve yapılan açıklamada Ruslar’ın liderlerini belirlediği kaydedilmişti.

İsrail’de, İsrail Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, “Putin’in Ukrayna’ya ya da herhangi bir ülkeye savaş sürdürmesine izin verilmemeli, Başkan ile Beyaz Saray’ın değindiği nokta bu” dedi.

Blinken, “Bizden sürekli duyduğunuz şekilde, Rusya’da ya da herhangi bir yerde rejim değişikliği planımız yok. Bu durumda, herhangi bir durumda ülkelerin halklarına kalmış bir durum, Rus halkına kalmış bir durum” dedi.

Blinken bu açıklamasını İsrail ve dört Arap ülkesinin dışişleri bakanlarıyla buluşmak için gittiği İsrail’de yaptı.

Amerika Dışişleri Bakanı, İsrail ve Körfez Arap ülkelerinin İran nükleer anlaşmasının yenilenmesi konusundaki endişelerini gidermeye çalıştı.

Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le yaptığı ortak basın toplantısında İran’ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda iki ülkenin de kararlı olduğunu söyledi.

Washington, İran’la Amerika’nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler arasındaki nükleer anlaşmadan Trump döneminde çekilmişti.

Anlaşmanın yenileneceği ya da ne zaman yenileceği netleşmiş değil ama bununla birlikte yakın zamanda yenilenebileceğine dair işaretler artmış durumda.

