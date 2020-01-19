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  4. Rusya’da restoran alev alev yandı

Rusya’da restoran alev alev yandı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Rusya’da 'Golden Pagoda' adlı restoranda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rusya, (DHA)- Rusya’da 'Golden Pagoda' adlı restoranda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar tahliye edildi. Çevredeki evlerde yaşayanlar insanlar camlarını açmamaları konusunda uyarıldı.
Yangın, Rusya’nın Samara kentindeki 'Golden Pagoda' adlı bir restoranda, dün akşam saatlerinde çıktı. Restorandaki müşteri ve çalışanların hızlıca tahliye edilmesiyle can kaybı önlendi. Yetkililer, yangın nedeniyle yayılan yoğun dumandan etkilenmemeleri için çevrede yaşayanlara camlarını açmamaları konusunda uyardı. Yangına müdahalede 100’den fazla itfaiye personeli ve 30 itfaiye aracı kullanıldı. Yangın söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

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