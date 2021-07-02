Rusya'da Salgında Can Kaybı Rekoru Yaşandı Bir Günde 679 Kişi Öldü

Rusya’da, Corona virüsünün Delta varyantı görülmeye başlamasının ardından vaka sayıları ve can kayıpları yeniden yükselişe geçti. Ülkede 4 gündür can kayıplarında üst üste rekorlar görülüyor. Son 24 saatte 23 bin 128 yeni vaka görülürken 679 kişi de hayatını kaybetti.

Son 24 saatteki can kaybı Corona virüsü salgınının başından bu yana ülkede bir günde görülen en yüksek can kaybı oldu. Rusya’da en fazla vaka görülen gün 24 Aralık 2020 tarihi olmuş ve o gün 29 bin 499 yeni vaka tespit edilmişti. Son günlerde artışa geçen vaka sayılarının da yeni bir rekor seviyeye ulaşmasından endişe ediliyor. Geride kalan günde görülen vakalardan 6 bin 893’ü Moskova’da, bin 671’i de St. Petersburg’da görüldü. Moskova’da son 24 saatte 112 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülkede şu an itibariyle hastanelerde 151 bin kişinin Corona virüsü tedavisi gördüğünü açıkladı. Ülkede aşı konusunda da sıkıntılar yaşanıyor. Başkent Moskova’da EpiVacCorona aşısının kalmadığı eldeki Sputnik V Sputbik Light aşılarıyla aşılamanın devam ettiği belirtiliyor. Covivac aşı stoklarının da 22 Haziran’da tükendiği açıklanmıştı. Diğer yandan da Moskova’da 6 ay önce iki doz aşısını olmui kişilere üçüncü doz Sputnik V aşısının hatırlatma dozu olarak yapılmasına başlanacağı ifade ediliyor. Kremlin Saray’ından yapılan açıklamada da tüm nufüsun yüzde 60’ının aşılanması hedefine sonbahardan önce ulaşılmasının mümkün görünmediği belirtildi.

Ülkede vaka sayılarının artışa geçmesi üzerine Almanya bugün itibariyle Rusya’ya sınırlarını kapattığını açıkladı. Yunanistan da Pazar gününden itibaren Rusya’dan gelen kişilerin aşılı olsun ya da olmasın PCR negatif test sonucu ibraz etmeleri ve Yunanistan’a geldiklerinde yeniden test yaptırma zorunluluğu getirildiği açıklamıştı.

Türkiye ve Rusya arasında da uçuşlar bir hafta önce başlamış ve Rus turistler özellikle Antalya bölgesine gelmeye başlamışlardı. Antalya’ya hergün ortalama 15 bin Rus turistin geldiği belirtiliyor. Rusya’dan gelen turistlerin Türkiye’ye gelirken PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelerini gerekiyor.

