Rusya’da sanayi sitesinde büyük yangın

Rusya’da sanayi sitesinde geniş çaplı yangın çıktı. Alevlere 160 itfaiye ekibi ve 3 yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor.

Rusya’da Moskova’ya bağlı Pokhodny Proezd kentindeki bir sanayi sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 100 metrekarelik bir alanda başlayan yangında binadaki 24 metreküp hacimli akaryakıt tankeri de alev alınca daha da büyüdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye 160 itfaiye ekibi ve 49 kurtarma aracı sevk etti. İtfaiye ekiplerinin yangına karadan müdahale etmesine rağmen başarılı olunamadı. Ayrıca bina içerisinde 40’a yakın propan tüpünün de alev almasına karşı itfaiye ekipleri geri çekildi. Polisler ise bölgeye tüm giriş ve çıkışları kapattı.

Helikopterler devreye girdi

Çıkan geniş çaplı yangında sanayi sitesinde dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyenin müdahalesi başarısız olunca devreye bu kez yangın söndürme helikopterleri girdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı helikopterler yangını söndürmek için havadan müdahale etti. Sanayi sitesinde çalışan işçilerin tümünün tahliye edildiği, şu ana kadar ölü ve yaralı tespit edilmediği açıklandı.

