HABER

Rusya'da sel 12 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sel nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti

Rusya'da, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Vitaly Mutko, Rossiya-24 televizyon kanalına, Rusya'nın İrkutsk bölgesinde yaşanan sellerle ilgili açıklamada bulundu.

Geçen hafta başlayan şiddetli yağış sonucu oluşan seller dolayısıyla 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Mutko, 9 kişinin de kaybolduğunu bildirdi.

İrkutsk bölgesindeki seller, 3 binden fazla evin hasar görmesine ve binlerce insanın güvenli bölgelere tahliye edilmesine neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce, İrkutsk bölgesindeki sellerle ilgili Bratsk şehrinde yaptığı acil toplantıda, sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talimatını vermişti.

PARTNERAnoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!Anoreksiya hastalığı yüzünden 17 kiloya düştü!
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranışBirinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış
Dışişleri'nden KKTC açıklaması!Dışişleri'nden KKTC açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İrkutsk bölgesi Rusya seller

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

30 Haziran itibariyle kapatıldığı söylenmişti! İmamoğlu'ndan açıklama geldi: Bilgim dahilinde değildi

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

SON DAKİKA! İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Atatürk portresi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.