Rusya'da sel felaketi: 6 ölü, 13 yaralı

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Krasnodar bölgesindeki sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi. Selden, Krasnodar’a bağlı Soçi, Tuapse, Lazariskaya, Adler ve Novorosisk kentleri de etkilendi.

Sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı, 1 kişi ise kayboldu.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderilirken, bir çok kişi güvenli bölgelerdeki barınaklara yönlendirildi.

