HABER

Rusya’da sel nedeniyle can kayıpları artıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Rusya’da etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 5’i, yaralı sayısı 300’ü aştı.Rusya’nın İrkutsk bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 gün önce başlayan sel baskınlarının faturası artmaya devam ediyor.

Rusya’da etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 5’i, yaralı sayısı 300’ü aştı.
Rusya’nın İrkutsk bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle 4 gün önce başlayan sel baskınlarının faturası artmaya devam ediyor. Şehrin ortasından geçen Tulun nehrinin taşması nedeniyle ilk gün 2 kişi can verdi, çok sayıda ev sular altında kaldı. Binlerce kişi sel sularında mahsur kaldı. Günler geçtikçe yağışların şiddeti düşmeyince bilanço arttı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ölü sayısının 5’e ulaştığı, 33’ü çocuk 351 kişinin yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Sel felaketi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla sel mağdurları için 662 milyon rublelik bütçe ayrıldığı öğrenilirken, şu ana kadar şehre bağlı 48 köyün selden etkilendiği, 12 köprünün yıkıldığı 5 binden fazla evin sular altında kaldığı bazı evlerin ise nehir suları tarafından sürüklendiği öğrenildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgedeki güvenli noktalara geçici çadır kentler kurulurken, temiz su ve yiyecek sevkiyatının yanı sıra bol bol gıda ve giysi gönderildi. Bölgede tedbirlerin devam ettiği yağışların ise birkaç gün daha şiddetini daha da arttırarak devam ettireceği öğrenildi.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Prof. Dr. Orhan Gölbaşı: Astrologlar yanılıyor, Güneş İkizler burcunda olacakProf. Dr. Orhan Gölbaşı: Astrologlar yanılıyor, Güneş İkizler burcunda olacak
Kocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbeKocaeli’de jandarma ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Adana'da oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Elazığ’da orman yangını

Elazığ’da orman yangını

İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.