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Rusya’da Sır Patlama Sonrası Radyoaktif İzotop Tespit Edildi

26.08.2019 21:46 | Son Güncelleme

Rusya'nın kuzeyinde bu ay başında askeri bir üste meydana gelen patlamanın ardından bölgede radyoaktif izotoplar bulunduğu açıklandı

Rusya’da Sır Patlama Sonrası Radyoaktif İzotop Tespit Edildi

Rusya'nın kuzeyinde bu ay başında askeri bir üste meydana gelen patlamanın ardından bölgede radyoaktif izotoplar bulunduğu açıklandı.

Rus hava durumu servisi Rosgidromet, Severodvinsk kenti etrafından toplanan örneklerde stronsiyum, baryum ve lantan gibi ağır metallere rastladığını açıkladı ancak bulguların kamu sağlığı için genel bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Rosgidromet açıklamasında, patlamanın ardından çeşitli izotoplar içeren radyoaktif bir bulut oluştuğu, bunun nedeninse bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa süreliğine yükselmesi olduğu belirtildi.

Açıklamanın ardından konuşan Bölge Valisi Igor Orlov da, Arkhangelsk bölgesi halkının sağlığına tehlike arz eden bir durumun ne patlamanın geldiği 8 Ağustos’ta ne de şu anda mevcut olduğunu vurguladı.

Rosgidromet daha önce de, 8 Ağustos’ta askeri tesiste nükleer füze denemesi sırasında meydana gelen ve en az 5 kişinin ölümüne yol açan patlamada radyasyon seviyesinin normalin 16 katına çıktığını açıklamıştı.

ABD istihbaratı patlamada kullanılan füzenin nükleer reaktörle çalışan seyir füzesi olduğunda şüpheleniyor.

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