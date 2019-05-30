HABER

Rusya’da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: 5 çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:41 | Son Güncelleme

Rusya’nın Buryat Özerk Cumhuriyeti’nde çocuklar için kurulan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle uçtu.

Rusya’da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: 5 çocuk yaralandı

Rusya’nın Buryat Özerk Cumhuriyeti’nde çocuklar için kurulan şişme oyun parkı rüzgarın etkisiyle uçtu. Yaşanan kazada 5 çocuk yaralandı.
Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Buryat Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Ulan Ude’de bir alışveriş merkezinin bahçesine büyük bir şişme oyun parkı kuruldu. Aileler çocuklarını vakit geçirmesi için bu parka getirdi. Çocuklar oyun oynadığı sırada aniden rüzgar çıktı. Rüzgarın şiddeti artınca şişme oyun parkı yerinden fırladı. Oyun parkı üstünde oyun oynayan çocuklar ise çevreye savruldu. Yaşanan olayda aileler büyük panik yaşarken olay yerine hemen ambulans ekipleri sevk edildi.

2’si ağır 5 çocuk yaralandı
Öğle saatlerinde yaşanan olayda fırtına oyun parkını fırlattıktan sonra savrulan çocukları yerden kaldıran aileler ambulanslarda hastanelere götürdü. Oyun parkı ise çevredeki vatandaşların yardımıyla yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu, diğer 3 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.
Bölge savcılığı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rusya’da şişme oyun parkı rüzgara kapıldı: 5 çocuk yaralandı

Asansörde kabus! Korkunç olay Asansörde kabus! Korkunç olay
Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldüHafif ticari araçla çarpışan motosikletli öldü
İlaçlama makinesi şaftına kıyafeti takılan kadın öldüİlaçlama makinesi şaftına kıyafeti takılan kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.