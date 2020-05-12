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Rusya'da Solunum Cihazı Kaynaklı Yangın Can Kayıplarına Neden Oldu

12.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Rusya’nın St. Petersburg kentinde, Corona virüsü hastalarının tedavi gördüğü bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde, aşırı yüklenme sonucu bir solunum cihazı yangına neden oldu.

Rusya'da Solunum Cihazı Kaynaklı Yangın Can Kayıplarına Neden Oldu

Rusya’nın St. Petersburg kentinde, Corona virüsü hastalarının tedavi gördüğü bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinde, aşırı yüklenme sonucu bir solunum cihazı yangına neden oldu. Yerel basın yangın sonucu yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 5 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ysa yangında ölen hastalar olduğunu doğruladı ancak sayı vermedi.

Interfax Haber Ajansı’na bilgi veren bir yetkili, “Solunum cihazları son limitlerinde çalıştırılıyordu. İlk verilere göre yangın, bir cihazın aşırı yüklenme sonucu alev almasıyla başladı” dedi.

Acil Durumlar Bakanlığı, hastanede tedavi gören 150 hastanın tahliye edildiğini açıkladı.

Rusya’da Cumartesi günü de bir hastanede çıkan yangın sonucu Corona virüsü tedavisi gören bir hasta hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Rusya’da Corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Ülkede son verilere göre toplam vaka sayısı 232 bin 243 kişiye ulaştı. Ülkede salgın nedeniyle 2 bin 116 kişi de hayatını kaybetti.

Son artışla birlikte Rusya dünya üzerinde en çok vaka görülen 3. ülke konumuna yükseldi. Rusya’nın önünde ilk sırada 1 milyon 385 bin 834 vakayla Amerika ve 268 bin 143 vakayla İspanya yer alıyor.

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