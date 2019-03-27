HABER

Rusya’da stokçular morga 3 ton bebek maması stokladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 23:11 | Son Güncelleme

Rusya’nın Yugorsk şehrinde morgda 3 ton bebek maması bulundu.

Rusya’nın Yugorsk şehrinde morgda 3 ton bebek maması bulundu. Mamaların ihtiyaç sahipleri için olduğu ancak hastane yönetiminin stokçuluk yaparak, yüksek fiyattan sattığı öğrenildi.
Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nin Yugorsk şehrinde bir morga polis tarafından baskın yapıldı. Morgda bebek mamalarının stoklandığının ihbarını alan ekipler, baskında 3 ton bebek mamasının gizlendiğini tespit etti. Bölge milletvekili Anton Pantin, olayın büyük bir dolandırıcılık ve stokçuluk faaliyeti olduğunu söyleyerek yaşananlara tepki gösterdi. Görüntüleri yayan milletvekili sayesinde tüm Rusya’da stokçulara tepkiler yağmaya başladı.

İhtiyaç sahibi ailelerin mamalarını satıyorlar
Milletvekili Pantin, görüntüleri paylaşarak hastanenin ihtiyaç sahipleri için ayırdığı mamaların hastane yöneticileri tarafından morgda saklandığını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış gibi gösterilip bölgede zaten zor ulaşılan bebek mamalarının yüksek fiyattan sattıklarını iddia etti. Pantin ayrıca morga yapılan baskında otopsi için kullanılan zehirli kimyasallar formalin, fenol ve timol gibi maddeler ile çocuk mamalarının aynı yerde muhafaza edildiğini ve mamalara kimyasalların bulaşmış olabileceğini söyledi. Pantin mamaların satıldığı ve dağıtıldığı bebeklerin tespit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Şişli'de kaza: Yabancı uyruklu 2 sürücü yaralandıŞişli'de kaza: Yabancı uyruklu 2 sürücü yaralandı
21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Yarın sürpriz bir programımız olacak

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Yarın sürpriz bir programımız olacak

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.