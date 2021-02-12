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Rusya’da süpermarkette patlama

12.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Rusya’nın Vladikavkaz kentindeki bir süpermarkette meydana gelen şiddetli patlama sonucu tek katlı bina yıkıldı.Rusya’da Kuzey Osetya’ya bağlı Vladikavkaz kentinde bulunan bir süpermarkette büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Rusya’nın Vladikavkaz kentindeki bir süpermarkette meydana gelen şiddetli patlama sonucu tek katlı bina yıkıldı.
Rusya’da Kuzey Osetya’ya bağlı Vladikavkaz kentinde bulunan bir süpermarkette büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi. Olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edilirken, patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Acil servis sözcüsü yaptığı açıklamada, Gagkayeva Caddesi’ndeki bir süpermarkette patlama meydana geldiğini doğrulayarak tek katlı binanın tamamen yıkıldığını aktardı. Sözcü, "Muhtemelen bir gaz patlamasıydı. Kayıplar olabilir" diye konuştu. Patlama sonucu 1 kişinin enkaz altında kalmış olabileceği düşünülüyor.
Rus medyası ise olay yerine ulaşan acil servis ekiplerinin enkaz altındaki kişileri aramaya başladığını ifade etti.

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