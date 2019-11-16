HABER

Rusya'da tek elle merdiven tırmanan dağcı aşağı uçtu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

 Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Rusya, (DHA)- Rusya'da bir endüstriyel dağcı, 4 katlı bir binanın çatısına çıktığı sırada merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay, başkent Moskova'da 4 katlı bir binada meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, endüstriyel dağcı olan adamın, son kattan binanın çatısına çıkan merdivene tırmandığı görülüyor. Sol eli ile malzeme taşıyan adamın, sadece sağ elini kullanarak merdivene tırmanmaya çalışıyor. Ancak, bu sırada eli kayan adam, önce kat merdivenlerinin demir korumalıklarına çarpıp ardından merdiven boşluğundan aşağı düşüyor. Bunun üzerine adamın iş arkadaşlarının alt kata inerek, adamın yardımına koştuğu görülüyor.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan endüstriyel dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

PARTNERÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içindeÜç ayda 4 sevgili değiştirdi: Ailesi endişe içinde
Fransız turist, Tayland'da şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düşerek öldüFransız turist, Tayland'da şelalede selfie çekerken 80 metre aşağı düşerek öldü
Ukrayna'da resmi belgelerde başörtülü fotoğrafa izinUkrayna'da resmi belgelerde başörtülü fotoğrafa izin
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: ABD basını samimiyetsiz

Trump'tan tepki: En büyük rezalet

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Bağdat’ta Tahrir Meydanı’nda patlama meydana geldi

Gösterilerin sürdüğü meydanda bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Trump'ın eski danışmanı "Kongre'ye yalan söylemekten" suçlu bulundu

Ve karar verildi: Suçlu bulundu! Trump'tan ilk tepki

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Putin, Ocak'ta Türkiye'ye geliyor

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

Rusya Kobani’deki ABD üssüne yerleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.