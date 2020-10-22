Rusya’da terör saldırısı önlendi

Rusya’nın başkenti Moskova’da devlet binalarından birine bombalı saldırı hazırlığında olan bir kişi Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından yakalandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da devlet binalarından birine bombalı saldırı gerçekleştirileceği yönünde bilgi alan Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, internetten ulaştıkları bilgiler dahilinde bir kişiyi teknik takibe aldı. Saldırının hazırlandığı sırada istihbarat görevlileri tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen kişinin evine baskın gerçekleştirildi. Baskın sonucu çok sayıda örgütsel doküman, patlayıcı, silah ve harici bir bellek ele geçirildi.

Baskında 21 yaşındaki Orta Asya uyruklu bir militan gözaltına alınırken, itirafları üzerine bir bahçede de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda DEAŞ’ın sözde bayrağının yanı sıra patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ele geçirildi.

Bulunan harici bellekte 21 yaşındaki örgüt üyesinin örgüt yemini ettiği görüntülere ulaşıldı. FSB tarafından operasyon ve yemin etme anlarından görüntüler paylaşılırken, gözaltına alınan kişinin sorgusunun devam ettiği ve operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.

