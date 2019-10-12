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Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 20:03 | Son Güncelleme

Rusya'da Türk dili ve kültürü tanıtıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 15. Bilim Festivali'nde Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatları tanıtıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen festivale çok sayıda kişi katıldı. "İpek Yolu" temalı festivalde, Türk dili, kültürü ve geleneksel sanatlarının tanıtımı yapıldı.

Ebru sanatı uygulama atölyesinin yer aldığı festivalde, Türk mutfağından ikramlar sunuldu. Festival kapsamında yöresel kıyafetler ve halk oyunları gösterisinin yanı sıra çeşitli bilgi yarışmaları da düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Yunus Emre Enstitüsü Rusya

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