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Rusya’da "Türk Sineması Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 22:03 | Son Güncelleme

Rusya’da "Türk Sineması Günleri"

YEKATERİNBURG (AA) - Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Yekaterinburg şehrinde Türk filmlerinin gösterileceği “Türk Sineması Günleri” başladı.

Moskova YEE tarafından Dom Kino isimli bir sinema salonunda gerçekleştirilen programın açılışına, Sverdlovsk Bölgesi Kültür Bakan Yardımcısı Sergey Radçenko, Türkiye’nin Yekaterinburg Fahri Konsolosu Sergey Trofimov, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve Rus vatandaşlar katıldı.

Türk mutfağından ikramların sunulduğu etkinlikte, müzik dinletisi ve “Türkiye'yi Tanıyalım” başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Sinema günleri kapsamında her gün Rusça alt yazılı 2 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik 3 gün sürecek.

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Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Sineması Günleri

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