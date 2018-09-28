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Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 17:28 | Son Güncelleme

Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları başladı

ST. PETERSBURG (AA) - Rusya’da 2019’da ilan edilen "Türkiye yılı" nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili hazırlıklar başladı.

2019’un Rusya’da Türkiye yılı, Türkiye’de Rusya yılı ilan edilmesinin ardından St. Petersburg’da Türkiye-Rusya Kültür Platformu bir toplantı gerçekleştirdi.

Boyut Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özükan, tasarımcı Murat Öneş ve Besteci-Piyanist Anjelika Akbar’dan oluşan heyet, St. Petersburg’da Rus heyetiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıda, Türkiye-Rusya Kültür Platformu Genel Sekreteri Dmitry Kuznetsov,
Bülent Özükan ve Rus heyetince hazırlanacak "Tarihte Türk-Rus Haritaları" sergisinin St. Petersburg’da 6 ay süreyle sergilemekten büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr Fuat Sezgin’in eserlerine bu kültür etkinliklerinde yer verilmesi kararlaştırılan toplantıda, Fuat Sezgin’in çalışmalarından hazırlanan bir serginin St. Petersburg’un yanı sıra Kazan ve diğer şehirlerde de yer verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Rus asıllı Türk vatandaşı Piyanist besteci Anjelika Akbar’ın vereceği konser ile "Ayvazosvki’nin İstanbul’u" sergisinin organize edilmesinin önemine değinildi.

Heyet, kasımda İstanbul’da çalışmalarını sürdürecek.

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Rusya Türkiye yılı

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