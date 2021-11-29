"Rusya'da Twitter Yavaş Çalışmaya Devam Edecek"

Rusya’da ulusal iletişim düzenleyicisi kurum Roskomnadzor, sosyal medya uygulaması Twitter’ın mobil versiyonunun ülkede yavaş çalışmaya devam edeceğini, kısıtlamanın süreceğini açıkladı. Açıklamada, Twitter kendisinden kaldırılması istenen içerikleri kaldırana dek uygulamanın süreceği ifade edildi.

Twitter, Mart ayından buy ana Rusya’da bant genişliği kısıtlamasına tabi ve bu nedenle yavaş çalışıyor. Roskomnadzor, Twitter’dan çocuk pornosu, uyuşturucu bağımlılığı ve intihara teşebbüs ettiren bazı içerikleri kaldırmasını istediğini bunlar yerine getirilmediği için de erişimde sınırlamaya gidildiğini belirtiyor.

Rusya ayrıca sosyal medya devi şirketlerin kendi ülkesinde temsilci bulundurması ve Rus kullancıların verilerini Rusya dışında bir yerde tutmaması gibi taleplerde bulunuyor. Bunlara uymayan şirketlere yönelik de yaptırım ve para cezaları uyguluyor.

Rusya’nın son açıklamasına henüz yanıt vermeyen Twitter’sa platformda bu Rusya’nın iddia ettiği şekilde bilgilerin paylaşılmasına izin verildiğine dair iddiaları daha önce yalanlamış ve bu konularda sıfır tolerans uygulandığını ve bahse konu içeriklere kesinlikle izin verilmediğini duyurmuştu.

Roskomnadzor ayrıca bu yıl içerisinde Twitter’a 511 bin 900 dolar para cezası kesildiğini de açıkladı. Kurum, Twitter’ın kaldırmasını talep ettikleri 761 paylaşımın halen daha sosyal medya platformunda yer almaya devam ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada ayrıca benzer şekilde taleplere olumlu karşılık vermemesi durumunda Facebook ve Google’a da önümüzdeki günlerde ceza kesileceği vurgulandı.

