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Rusya'da Twitter yavaşlatıldı

10.03.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Rusya'da Twitter yavaşlatıldı

Rusya, uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle Twitter'in ülke genelinde hızını yavaşlattı.

Rusya bu kararla "vatandaşlarını korumayı" ve Twitter'in ülkenin "yasalarına uymasını sağlamayı" hedeflediğini duyurdu.Rusya, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'ın hızını yavaşlattı. Moskova'da bulunan Rus medya denetleme kurumu Roskomnadzor'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada, hız yavaşlatma kararının, yasaklanmış içeriklerin yayından kaldırılmadığı gerekçesiyle alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Twitter'in 2017'den bu yana çok kez uyarılmasına rağmen çocuk pornografisi materyalleri veya reşit olmayanları intihara teşvik edici unsurlar barındıran 3 bin 100'den fazla içeriği silmediği ifade edildi.

"Rusya vatandaşlarını korumak amacıyla tüm mobil cihazlara ve sabit cihazların yarısına erişimin derhal yavaşlatıldığı" belirtilen açıklamada, Twitter'in söz konusu talepleri yerine getirmemesi halinde yaptırımların genişletileceği uyarısında bulunuldu. Buna göre Twitter'e erişimin tamamen bloke edilmesi de mümkün olabilecek.

Rusya'da kısa süre önce yürürlüge giren yasaya göre sosyal ağ operatörleri yasaklanmış içeriklerini aramak ve silmek zorunda. Yasaklı içerikler arasında çocuk pornografisi materyalleri ve intihara yol açabilecek unsurların yanında izin alınmamış protestolara yönelik çağrılar da bulunuyor.

Rusya'da şimdiye kadar Facebook, Twitter ve YouTube'a para cezaları verildi.

Sosyal medyada sıklıkla, muhalif politikacı Aleksey Navalni'nin cezaevinde tutulmasını protesto için gösteri çağrılarının yapılması Rus makamlarında rahatsızlığa neden oluyor. İnsan hakları aktivistleri ise sosyal ağlarda ifade özgürlüğü hakkını kısıtlama girişimlerini eleştiriyor. Rusya'da hükümet muhalif haber portallarının da aralarında yer aldığı yüzlerce internet sitesini farklı gerekçelerle engellemişti.

AFP,dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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