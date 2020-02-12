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Rusya'da üç yıl hapis cezasına çarptırılan eski hapishane yetkilisi yargıcın önünde intihar etti

12.02.2020 15:51 | Son Güncelleme

Rusya'da eski bir hapishane yetkilisi, şantaj suçundan üç yıl hapis cezası aldığını öğrenince duruşma salonunda başına kurşun sıkarak intihar etti.

Rusya'da üç yıl hapis cezasına çarptırılan eski hapishane yetkilisi yargıcın önünde intihar etti

Rusya'da eski bir hapishane yetkilisi, şantaj suçundan üç yıl hapis cezası aldığını öğrenince duruşma salonunda başına kurşun sıkarak yaşamına son verdi.

Rus haber sitesi RBC'ye göre polis yetkilileri, başkent Moskova'da görülen davada Federal Hapishane Hizmetleri'nin eski ulaştırma sorumlusu olan Viktor Sviridov'un, tabancayı duruşmaya kendisinin getirdiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Dördüncü evre kanser hastası olduğu ve kurtulma şansı olmadığı belirtilen Sviridov, başka bir hapishane yetkilisinden tehditle 10 milyon ruble (yaklaşık 157 bin dolar) almakla suçlanıyordu.

RIA haber ajansı, mahkeme salonundaki güvenlik zaafıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ajansa göre Sviridov bir süredir ev hapsindeydi.

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